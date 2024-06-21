Объем производства кофе в Подмосковье за первый квартал этого года составил 5,5 тысяч тонн

По данным Федеральной службы государственной статистики объем производства кофе на территории Московской области за первый квартал этого года вырос на двенадцать процентов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что региональными производителями с января по апрель этого года произведено более 42% от общего объема кофе, изготовленного в центральном федеральном округе, а также свыше 24% от общероссийского объема.

Напоминаем, что в Подольске продолжается строительство завода по производству кофейной продукции. В рамках первого этапа возводится вся необходимая инфраструктура: автономная насосная станция с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельная и трансформаторная подстанция, а также обжарочный цех. На текущий момент строительная готовность первого этапа составляет свыше 70%, а завершить строительство первого этапа планируется в третьем квартале этого года.

После ввода в эксплуатацию первого этапа, начнется строительство корпуса по производству кофейной продукции, его мощность составит 45,7 тонн в сутки. Общая площадь застройки составит порядка 18 тыс. квадратных метров. Завершить строительство корпуса планируется в первом квартале 2027 года.