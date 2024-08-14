Объем производства специй увеличился в Подмосковье

В Подмосковье по итогам первых шести месяцев 2024 года было произведено почти 25 тысяч тонн специй и приправ, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель более чем на 25% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В масштабах Центрального федерального округа на Подмосковье приходится более 72% от общего объема производства указанной продукции. По стране регион производит более 47%.

Областные предприятия производят самые разные виды специй, в том числе паприку, тмин, сушеный базилик, лавровый лист, куркуму, кориандр, молотый имбирь.