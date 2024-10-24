Объем промпроизводства в Рязанской области вырос почти на 12% за восемь месяцев этого года

За первые восемь месяцев текущего года объем промышленного производства в Рязанской области увеличился почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальное управление статистики.

Уточняется, что почти ан 27% выросло обеспечение электрической энергией, газом и паром, на более чем на 12% — объемы обрабатывающих производств. Кроме того, более чем в четыре раза увеличился объем услуг полиграфии и копирования, на почти на 91% — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, примерно на 52% — ремонт и монтаж машин и оборудования, почти на 50% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, свыше чем на 34% — обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.

Отмечается, что при этом спад промпроизводства почти на 17% наблюдался в производстве электрического оборудования и текстильных изделий, на 9% — кожи и изделий из кожи. Помимо этого, почти на 3% сократились объемы в сфере водоснабжения и водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений, на 0,1% — добычи полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что Московская область нарастила объемы производства медоборудования и лекарств.