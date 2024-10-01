Московская область нарастила объемы производства медоборудования и лекарств
Фото: [Пресс-служба ПСК Фарма]
В Подмосковье по итогам восьми месяцев 2024 года фиксируется рост производства медицинского оборудования и лекарственных средств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в Подмосковье выросло на 41,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, в регионе увеличено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — рост составил более 23%, — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, объемы производства фармацевтических субстанций в регионе за этот период выросло на 19,8%. Зиновьева уточнила, что в регионе активно реализуют проекты в сфере фармацевтики и медицины, чтобы обеспечить технологический суверенитет России.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.