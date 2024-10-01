Московская область нарастила объемы производства медоборудования и лекарств

«За восемь месяцев этого года производство медицинских инструментов и оборудования в Подмосковье выросло на 41,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Кроме того, в регионе увеличено производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, — рост составил более 23%, — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.