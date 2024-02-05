Объем промышленного производства за прошлый год в Подмосковье вырос почти на 14 процентов

Индекс промышленного производства Подмосковья по итогам прошедшего года вырос более чем на 13%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

При этом четыре сектора обрабатывающей промышленности региона в 2023 году выросли более чем на 30%. Так, производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 39,6%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий — на 36,1%. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, выросло на 34,5%, а производство прочих транспортных средств и оборудования — на 32,4%.

Также высокие темпы производственного роста в Подмосковье в прошлом году зафиксированы в металлургии и производстве готовых металлических изделий. Эти сектора выросли более чем на 20% по сравнению с 2022 годом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.