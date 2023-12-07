Объем выданной льготной ипотеки снизился в ноябре
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По информации Банка России, в прошлом месяце число и объем выдачи ипотеки с господдержкой в нашей стране уменьшились на 0,6% и 0,4% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.
Отмечается, что причинами сокращения ипотечных кредитов стали рост суммы первоначального взноса по льготным программам, повышение ставок по рыночной ипотеке, ужесточение макронадбавок.
Добавляется, что очередное планируемое повышение взноса до 30% станет способствовать охлаждению ипотечного рынка до более сбалансированных темпов роста с целью не допустить быстрого роста стоимости нового жилья.