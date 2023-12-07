Объем выданной льготной ипотеки снизился в ноябре

По информации Банка России, в прошлом месяце число и объем выдачи ипотеки с господдержкой в нашей стране уменьшились на 0,6% и 0,4% по сравнению с октябрем. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.