Объем выданных кредитов в России вырос в два раза

Число выданных потребительских кредитов за пять месяцев этого года увеличился более чем вдвое в годовом выражении, составив среднюю сумму почти 15 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «Скоринг бюро».

Отмечается, что общая сумма выданных кредитов на указанный период составляет почти три триллиона рублей.

Уточняется, что в последнем месяце весны было выдано более трех миллионов кредитов на сумму свыше 660 млрд рублей, что больше показателя 2022 года в три раза.

Добавляется, что средняя сумма потребительского кредита выросла почти на 17% и составила почти 193 тыс. рублей.