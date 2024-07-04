Объем закупок госкомпаний у самозанятых в Подмосковье составил более трехсот млн рублей за полгода

Объем закупок госкомпаний у самозанятых в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года составил свыше трехсот миллионов рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на пятнадцать процентов превышает результат за аналогичный период в прошлом году.

Количество самозанятых в области за указанный период выросло более чем на 21% и теперь составляет 520.

Самые востребованные услуги в рамках госзакупок в регионе связаны со строительством, бухгалтерией, телекоммуникациями, искусством.