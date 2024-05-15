Объем закупок у бизнеса Подмосковья в прошлом году составил более 500 млрд рублей

Объем закупок продукции и услуг у предпринимателей Подмосковья в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ по итогам 2023 года составил 521 миллиард рублей. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, более половины от указанной суммы пришлось на малый и средний бизнес — 268 миллиардов рублей.

Зиновьева отметила, что госзакупки являются одним из наиболее значимых элементов господдержки предпринимательства. За счет этого бизнес может повысить точность инвестпланирования.

В Подмосковье все инвестиционные проекты сопровождаются в рамках клиентского пути инвестора. Предпринимателям помогают подобрать подходящую площадку и получить господдержку, обеспечивают все условия для развития проекта.