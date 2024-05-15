Объемы промышленного производства Нижегородской области выросли более чем на 6% в первом квартале

Промышленное производство Нижегородской области увеличилось более чем на 6% с января по март этого года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что за первый квартал этого года обрабатывающие предприятия региона заработали 460 млрд рублей, добывающие ископаемые организации — 600 млн рублей, также компании обеспечили электроэнергией, газом и паром на 40 млрд рублей, а водоснабжением и утилизацией отходов — на 12,5 млрд рублей.

Отмечается, что обрабатывающие производства Рязанской области нарастили объемы выпуска продукции на 6,2% в начале года. Наибольший рост отметился в сфере производства мебели, автотранспортных средств, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий и т. д.

Поясняется, что также выросли и объемы производства грузовых автотранспортных средств, средств автотранспортных спецназначения, аппаратуры радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры дистанционного управления и прочего.