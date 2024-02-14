Объемы промышленности в Нижегородской области увеличились на 20% в прошлом году

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, промышленность в регионе увеличилась на 20% по итогам минувшего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Он добавил, что в обрабатывающей промышленности показатели достигли почти 11%, а ВРП — более 11%.

По мнению главы региона, этого удалось достичь за счет федеральных и региональных мер поддержки.

Он отметил, что региональным правительством было направлено на промышленную сферу более 18 млрд рублей, а государственная поддержка составила 138 млрд рублей.