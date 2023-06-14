Подмосковные компании могут принять участие в конкурсе на лучший архитектурный проект
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Прием заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья» стартовал в регионе. Заявки принимаются до конца текущего месяца, сообщили в Мособлархитектуре.
В рамках конкурса определят лучшие проекты объектов социальной инфраструктуры, промышленной и жилой недвижимости разной этажности, а также лучшие проекты общественных зданий.
Заявки принимаются на почту konkurs@arhmo.ru. Итоги конкурса подведут в рамках деловой программы Архитектурного фестиваля в следующем месяце. Подробная информация об условиях участия представлена здесь.
Как отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, участие в подобных конкурсах не только позволяет специалистам ознакомиться с лучшими практиками отрасли, но также дает мощный импульс для развития всех сферы.