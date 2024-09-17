Областной форум проектировщиков пройдет в Подмосковье

Восьмой Форум проектировщиков Подмосковья пройдет в регионе в конце сентября. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

В мероприятии примут участие представители региональной власти, архитекторы, девелоперы, представители профильных образовательных учреждений, производители стройматериалов.

В рамках форума участники обсудят вопросы влияния информационных технологий на развитие градостроительной сферы и взаимодействия проектировщиков, заказчиков и госрегуляторов при разработке градостроительных концепций.

Также будут представлены лучшие практики в области строительства жилых домов и проекты благоустройства общественных пространств.