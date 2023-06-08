Обмеление Северо-Крымского канала может привести к гибели урожая риса в Крыму

Возможное обмеление Северо-Крымского канала из-за подрыва Каховской ГЭС может привести к гибели урожая риса в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Площадь посевов риса занимает 3,2 тысячи гектаров. Ущерб аграриям будет компенсирован из бюджета региона.

Для орошения других сельхозкультур запасов воды должно хватить.

«На сегодняшний день уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений. Предпринимаются все меры для минимизации потерь и сохранения имеющихся запасов», – написал Аксенов в соцсетях.

Глава Крыма рассказал, что разрабатывается проект подачи воды насосами из Днепра в Северо-Крымский канал.

Ранее он информировал, что водохранилища Крыма заполнены на 80%. До обмеления канала их постараются заполнить максимально.