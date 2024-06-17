Оборот торговых компаний МСП Подмосковья составил почти три триллиона рублей

Оборот торговых компаний из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье по итогам прошлого года составил почти три триллиона рублей. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как напомнили в ведомстве, на субъекты МСП приходится примерно треть всей экономики Подмосковья. Эти компании обеспечивают работой почти два миллиона жителей.

В Подмосковье компании, которые работают в торговой сфере, представлены малыми, средними и микропредприятиями, а также индивидуальными предпринимателями.

Общее число субъектов МСП в регионе сейчас составляет почти полмиллиона. Их количество продолжает расти.