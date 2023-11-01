Оборудование для маркировки товаров будут производить в Солнечногорске

На территории подмосковного индустриального парка «Есипово» при содействии Корпорации развития Московской области запустят производство маркировочных систем, в том числе для национальной системы маркировки «Честный знак».

Как рассказала глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева, слова которой приводит пресс-служба министерства, инвестиции в проект составят свыше трехсот миллионов рублей. На предприятии создадут пятьдесят рабочих мест. Строительство первой очереди начнется уже в этом году. Полностью комплекс будет запущен в работу в течение трех лет.

Гендиректор КРМО Александр Федоров, в свою очередь, уточнил, что на первом этапе инвестор намерен возвести современный складской комплекс, где будет предусмотрена зона специального хранения полиграфических чернил, которые используются в работе оборудования.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев во время рабочей поездки в Китай посетил завод крупнейшей автомобильной компании и пригласил ее представителей в Московскую область.