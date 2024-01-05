Обозначено условие прекращения гегемонии американской валюты

По словам экономиста Василия Колташова, единая валюта государств БРИКС+ могла бы сместить американскую валюту с занимаемой ею роли резервной валюты в международных расчетах и прекратить его гегемонию на мировых рынках. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что с 2022 года независимые государства с развивающимися экономиками начали активнее переходить на расчеты в нацвалютах.

По мнению эксперта, при этом доллар показал неплохие итоги по применению в мире в прошлом году по причине того, что Вашингтон заставил своих европейских союзников активнее использовать американскую валюту во внешней торговле в ущерб интересам их собственных валют.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день доллар продолжает использоваться в качестве резервной валюты во всем мире, и аналога ему в настоящее время не существует. Тем не менее собственная валюта государств БРИКС+ могла бы стать аналогом.