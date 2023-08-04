Обработка земель от борщевика завершается в Подмосковье
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
Обработка территорий от борщевика близится к завершению в области, сообщили в Минсельхозпроде региона. Работы в рамках второго этапа выполнены уже на девяносто семь процентов.
По словам зампреда областного правительства Георгия Филимонова, в ходе второго этапа от сорняка обработали почти двадцать тысяч гектаров земли. Работы на сто процентов завершились в двадцати девяти муниципалитетах.
Лидерами в этом направлении стали Клин, Можайск и Волоколамск – там было обработано три с половиной тысячи гектаров, 2,8 тысячи гектаров и 1,6 тысячи гектаров соответственно.