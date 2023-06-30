Обратная коррекция: выяснилось, что будет с долларом в ближайшее время
Экономист Марков рассказал, почему вырос курс доллара
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За последнюю неделю курс доллара стремительно вырос и превысил 88 рублей за одну единицу. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков рассказал, какой будет дальнейшая траектория движения иностранной валюты.
По его словам, росту курса доллара способствовало возросшее психологические напряжение, вызванное событиями 23-24 июня.
«Следствием этого стал повышенный спрос на валюту, что и привело к росту ее курса и перекупленности участниками рынка. Уже в ближайшее время можно ожидать определенную обратную коррекцию валютного курса», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее доцент МГУ спрогнозировал падение доллара ниже 70 рублей.