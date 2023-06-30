Обратная коррекция: выяснилось, что будет с долларом в ближайшее время

«Следствием этого стал повышенный спрос на валюту, что и привело к росту ее курса и перекупленности участниками рынка. Уже в ближайшее время можно ожидать определенную обратную коррекцию валютного курса», — рассказал экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».