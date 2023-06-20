Общая сумма выручки российских компаний перевалила порог квадриллиона рублей за год

Эта выручка за 2022 год выросла вдвое по сравнению с 2021 годом. Она составила 1268 триллионов рублей.

В 2021 году подобная же выручка составила всего 655 триллионов рублей. Эти данные озвучила РБК со ссылкой на информацию, полученную от Федеральной налоговой службы. При этом прибыль организаций увеличилась далеко не так сильно, всего на 5,9%. Если в 2021 году она составила 29,4 триллиона, то в 2022 году 31,1 триллион рублей.

Эксперты объяснили такой рост прибыли заметно большими издержками, который стал нести бизнес. Нефтегазовые доходы заметно выросли, в то время как курсовая разница между стоимостью рубля и зарубежной валюты также резко поднялась.