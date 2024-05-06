Общественная приемная Владимира Головнева помогла предпринимателю из Павловского Посада

Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева помогла предпринимателю из Павловского Посада получить статус соцпредприятия и грант на развитие бизнеса.

Отмечается, что, открыв новое направление в бизнесе — обучение детей с ограниченными возможностями, предприниматель столкнулся с необходимостью дополнительно оснастить учебные классы в своей языковой студии специальным оборудованием.

В связи с тем, что деятельность студии ориентирована на развитие и социализацию детей с ограниченными возможностями, возникла потребность включения студии в реестр социальных предприятий. За помощью в подготовке и подаче документов, в том числе для оформления регионального гранта, предприниматель обратилась к бизнес-омбудсмену.

По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной Уполномоченного в городском округе Павловский Посад Маргарита Смирнова взяла на контроль решение вопроса. Предпринимателю помогли правильно составить и подать заявку для включения в реестр социального предприятий, а впоследствии оформить и подать документы на получение гранта в размере 500 тысяч рублей.