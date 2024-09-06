Обучающая программа «Мама-предприниматель» стартует в Подмосковье

Чуть больше недели осталось до старта обучающей программы «Мама-предприниматель», ориентированной на женщин с несовершеннолетними детьми или в декрете, желающих начать или развить свое дело. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подчеркнем, что данная программа проводится в нашем регионе уже третий год. Участницам предоставляют все необходимое для старта: обучение, разработку бизнес-плана, поиск единомышленников. Лучшие региональные проекты получают грант 100 тыс. рублей и поддержку в продвижении товаров, а федеральные победители — грант до 1 млн рублей и помощь с партнерскими предложениями.

Прошлогодними финалистами стали десять бизнес-леди из Подмосковья. Одна из них, Ирина Мартиросян из Химок, создает эксклюзивные предметы интерьера изделия из дерева и эпоксидной смолы под своим брендом.

Обучение пройдет в формате очного тренинга-интенсива. Заключительным этапом программы станет конкурс бизнес-проектов, в результате которого жюри выберет победительницу. Девушка, чей проект будет признан лучшим, получит грант на развитие бизнеса размером 100 тысяч рублей и возможность принять участие в федеральном этапе программы.