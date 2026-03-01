Обвал рынка новостроек ожидается в одном российском регионе

Фото: [ Многоквартирный дом на улице Мира в Клину для переселенцев из аварийного жилья/Медиасток.рф ]

Рынок новостроев в России входит в штопор. Как пишет РБК-Новосибирск , после рекордного января, когда продажи взлетели на 70% по сравнению с прошлым годом, февраль принес отрезвление. Эксперты говорят о падении спроса на 20-50%, и виной тому — ужесточение правил семейной ипотеки.

С 1 февраля супруги смогут взять только один льготный кредит на семью. Раньше можно было хитрить: оформлять по ипотеке на каждого из родителей или использовать разные схемы. Теперь лазейку закрыли. А поскольку льготная ипотека привязана именно к новостройкам, покупатели начали разворачиваться в сторону вторичного жилья.

«Январь был последним вагоном последнего поезда под названием «семейная ипотека. Дальше ждем локомотива под названием адекватная ключевая ставка, но есть опасение, что приедет санитарный поезд спасать строительную отрасль»,— констатирует автор канала «Новосибирск. Рейтинги. Оценки. Прогнозы» Сергей Николаев.

Картина по стране пестрая, но тревожная. Треть застройщиков фиксируют падение продаж более чем на 20%, еще 17% говорят о снижении на 10-20%. В Новосибирске, который еще в январе бил рекорды, ситуация оказалась еще хуже среднероссийской.

При этом цены падать не собираются. Квартиры находятся в залоге у банков, и застройщики не могут просто так их уценить. Вместо этого эксперты прогнозируют другой сценарий: замороженные стройки и рост стоимости надежных объектов. Тех, что уже почти готовы или сданы.

Интересно, что меняются и потребительские предпочтения. Челябинцы, например, окончательно распрощались с модой на студии. В тренде теперь классические однушки, двушки и маленькие трешки. Средняя площадь покупаемого жилья не превышает 50 квадратов. Застройщики этот тренд уже отыграли: они уменьшают метраж квартир, но цена квадратного метра остается прежней. Так бизнес пытается компенсировать рост себестоимости строительства, который закладывался еще пару лет назад.

Средневзвешенная цена квадрата в новостройках сейчас держится на уровне 160 тысяч рублей. Но удержится ли она, если спрос продолжит падать, — большой вопрос. Рынок замер в ожидании: либо придет «локомотив» в виде снижения ключевой ставки, либо придется грузиться в «санитарный поезд» спасательных мер для отрасли.

