Очаги заражения вместо ферм: почему в Кузбассе вырастут цены на мясо

Сибирь столкнулась с серьезной эпизоотической угрозой. В нескольких регионах федерального округа зафиксированы вспышки опасных заболеваний животных, что привело к массовому изъятию скота у населения и введению жестких карантинных мер. Как сообщает в понедельник, 9 марта, издание kuzbass.aif.ru , эта ситуация может напрямую повлиять на рынок Кузбасса, спровоцировав рост цен на мясо.

Неблагополучная обстановка сложилась в Новосибирской области, где из-за вспышек заболевания в Черепановском и Карасукском районах регион признали неблагоприятной зоной. Там проводилось массовое изъятие и уничтожение свиней. Владельцам взамен положена компенсация от государства.

В начале марта карантин ввели в Омской области, в деревне Травкино. А еще в феврале ограничения коснулись Алтайского края, где вспышка была зафиксирована в селе Киприно. В Алтайском крае ситуация осложняется не только проблемами с сельхозживотными. По данным региональных СМИ, только за первые два месяца 2026 года там зарегистрировано уже 20 очагов бешенства, что приближается к показателям всего прошлого года, который и так называли «антирекордным». Эксперты связывают это с ростом популяции лисиц — основных переносчиков вируса.

Крайне напряженной остается обстановка и в Республике Алтай. В конце прошлого года там зафиксировали первую вспышку в двух селах Онгудайского района. К середине января число очагов выросло до 40. В регионе ввели запрет на вывоз животных и проводят массовую вакцинацию. В очагах заражения скот также уничтожают.

Эксперты рынка предупреждают, что ситуация может иметь серьезные экономические последствия. По мнению специалистов, в регионах, не затронутых эпидемией, цены на мясо могут остаться прежними. Однако если очаги продолжат распространяться, Сибирь рискует столкнуться с дефицитом мяса и резким скачком цен. Ветеринары указывают, что главные причины распространения болезней — ненадлежащий уход, плохие условия содержания и пренебрежение вакцинацией животных.

Ранее стало известно, почему ислам запретил свинину тысячу лет назад — версии науки и Корана.