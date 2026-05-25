«МОСТ» в гражданку: сотни ветеранов СВО нашли работу в Подмосковье

Более 800 ветеранов специальной военной операции уже вступили в новую жизнь через проект «МОСТ», а 300 из них успешно нашли работу. Кадровый центр Подмосковья с 2025 года реализует программу комплексной адаптации бойцов, вернувшихся с передовой. Корреспонденты REGIONS разобрались, как система мотивации, обучения, сопровождения и трудоустройства помогает героям обрести себя в гражданских профессиях — от инженера до банщика и владельца швейного производства.

Как устроен «МОСТ»

Аббревиатура расшифровывается просто: мотивируем, обучаем, сопровождаем, трудоустраиваем. Проект предлагает ветеранам единое окно для всех вопросов — от психологической помощи до переквалификации. Директор центра Светлана Скородумова пояснила, что главная цель инициативы — снизить социальные и профессиональные риски, с которыми сталкиваются участники СВО после возвращения.

Подать заявку можно через фонд «Защитники Отечества», МФЦ, администрацию округа или портал «Работа России». Единственное условие — регистрация в Подмосковье.

Три истории, которые меняют представление

Петр Коновалов после тяжелого ранения работает техником очистных сооружений. Предприятие создало для него специально оснащенное место. Сергей Белка, передвигающийся в коляске, стал инженером по кооперации. Сергей Афонин с протезом ноги — водителем автобуса.

Другие пошли в бизнес. Владимир Рогоза открыл кожевенное производство, Александр Михеев — автослесарную мастерскую, Алексей Нагайцев запустил швейный цех военной одежды.

«Место силы» вместо передовой

Особая история — у Владимира Мироновича. Телохранитель с 10-летним стажем, доброволец «Ахмата», кавалер медали Жукова. После ранения прежние профессии не подошли. Консультант центра Светлана Катраш помогла найти нестандартный выход. В Кадровом центре рассказали, что сейчас Владимир трудится банщиком, и для него это не просто работа, а настоящее место силы с удобным графиком, достойной зарплатой и делом, которое приносит удовольствие и ему самому, и посетителям.

Цифра на сегодня

В реестре работодателей-партнеров — уже более 800 организаций по всем ключевым отраслям региона. Проект «МОСТ» продолжает расти: новые соглашения и курсы помогают героям вернуть чувство собственной значимости.