Очередное соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Подмосковье

ИТ-компания компания АО «Право.ру» получила грант от правительства Московской области, передает пресс-служба регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Известно, что данная компания занимается разработкой специализированного программного обеспечения для оптимизации работы с материалами судебной практики. К ним относятся системы автоматизации юридических процессов, поиска и анализа судебной практики и мониторинга судебных дел, а также проверки контрагентов.

«Мы открыли обособленное подразделение на территории Московской области на 109 рабочих мест. Благодаря поддержке Правительства Московской области наша компания активно растет и расширяет штат сотрудников», — рассказал гендиректор АО «Право.ру» Пелевин Алексей.

Напоминаем, что с более подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.