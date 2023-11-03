Очередной прием предпринимателей состоялся в подмосковных Котельниках

Руководители общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева проводят совместные приемы предпринимателей вместе с органами власти. Очередной подобный прием состоялся в городском округе Котельники.

Так, в ходе мероприятия руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городских округах Люберцы, Котельники, Дзержинский Анна Лежнева и глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин рассмотрели пять обращений от бизнесменов.

Предпринимателями были озвучены вопросы, такие как: модернизация уличного освещения в городе посредством механизма государственно-частного партнёрства, установка новых дорожных знаков в проблемных местах, возможность участия в региональных программах по поддержке и развитию предпринимательства — «Земля за 1 рубль» и «Недвижимость за рубль». Все поступившие в ходе приема обращения взяты в работу.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.