Очистные сооружения строят на территории фабрики по производству соевых соусов в Истре

Строительство очистных сооружений ведется на территории фабрики по производству соевых соусов в Истре. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводит ООО «Состра». Это единственное в стране производство соевых соусов методом естественного брожения.

Площадь объекта составит почти восемьсот квадратных метров, а мощность — 250 кубометров в сутки.

Сооружения будут принимать и очищать хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, которые образуются в ходе производства соевых соусов.

Ввод объекта будет производиться в два этапа. Сооружения будут оснащены сертифицированным оборудованием, которое отвечает всем требованиям российских стандартов.