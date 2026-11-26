Столичные аэропорты выполнили 880 рейсов во время снегопада с начала суток 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), передает Агентство городских новостей « Москва ».

В ведомстве отметили, что аэропорты «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» продолжают принимать и отправлять рейсы, несмотря на сложные погодные условия. По данным на 21:00, с начала суток 26 ноября выполнено 880 рейсов, а в связи с неблагоприятными метеоусловиями задержано восемь рейсов.

В случае задержек авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82), которые регламентируют в том числе предоставление напитков и питания и организацию размещения пассажиров в гостинице. Для оперативного обслуживания воздушных судов и пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы продолжают работать в усиленном режиме и оснащены необходимыми силами и средствами для борьбы с последствиями непогоды.

Проводятся регулярные контрольные чистки и обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления: безопасность полетов остается приоритетом.

Работа воздушного транспорта в Московском регионе остается на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора.

Ранее сообщалось, что восемь рейсов задержаны в аэропортах московского региона.