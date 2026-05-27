Одежда, электроника и запчасти: аналитики перечислили самые востребованные у россиян китайские товары

Одежда и электроника сохраняют лидирующие позиции среди китайских товаров, наиболее востребованных в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные логистических компаний, именно эти категории формируют основной объем поставок из КНР.

Помимо них, в списке популярных позиций аналитики ГК «Деловые линии» выделили запчасти, комплектующие, краски и лаки, а также лабораторное и промышленное оборудование. При этом, как отметил глава направления внешнеэкономической деятельности компании «Байт Транзит» Геннадий Миллер, абсолютным лидером по-прежнему остается одежда.

Вместе с тем, по его словам, с начала 2026 года структура грузопотока из Китая заметно изменилась. В частности, выросли частота поставок и доля небольших партий, что особенно заметно в сегменте маркетплейсов. В целом, констатировал Миллер, потребительский спрос постепенно смещается в сторону категорий с регулярным пополнением — одежды, обуви, автотоваров и товаров повседневного спроса.