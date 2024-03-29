Один из крупнейших комплексов по выращиванию крупного рогатого скота построят в Подмосковье

Компания «Шаховская нива» получила разрешение на строительство нового молочно-животноводческого комплекса почти на две с половиной тысячи коров с молодняком в городском округе Шаховская. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Известно, что планируемый объем инвестиций в проект составляет почти четыре миллиарда рублей. Реализатор проекта обеспечит современные условия содержания скота, что хорошо скажется на производстве молока и развитии животноводства в Подмосковье.

Так, в рамках проекта в регионе планируется создать более ста тридцати новых рабочих мест. А завершение строительства и полноценный запуск комплекса запланированы на четвертый квартал 2025 года.