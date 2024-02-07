Один из ведущих китайских банков приостановил расчеты с Россией

Банк Chouzhou Commercial Bank из КНР прекратил расчеты с клиентами из России. Это создало серьезные трудности в приобретении товаров у китайских поставщиков. Об этом сообщили «Ведомости».

Менеджеры из китайской финансовой организации еще на прошлой неделе предупредили своих клиентов из РФ и Белоруссии, что прекращают с ними отношения. Журналисты также получили подтверждения этим данным из независимых источников из финансовых кругов. Представители бизнеса жалуются, что из-за такого шага банка у них срываются сделки по причине невозможности перевести деньги своим партнерам.

Ситуация сильно осложняется тем, что близится китайский Новый год и связанные с ним длинные выходные. Тем, кто не успевает перевести деньги в КНР, грозит срыв поставок.

«Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных дней», - заявил прессе один из предпринимателей.

Ранее появлялось сообщение, что турецкие банки все чаще начинают отказывать в сотрудничестве клиентам из РФ. Они рвут отношения, поскольку боятся американских санкций против себя. Среди финансовых организаций из Турции уже минимум два крупных банка пошли на подобный шаг.