Ъ: турецкие банки начали массово отказывать в сотрудничестве российским финансовым организациям

С начала этого года банки в Турции все чаще отказываются работать с кредитными учреждениями из РФ. Причиной этого стало давление со стороны США. О ситуации рассказало издание «Коммерсантъ» .

Правительство Соединенных Штатов угрожает применить рестрикции в отношении тех организаций, которые продолжают сотрудничество с Россией. По этой причине все больше банков из Турции идет на разрыв отношений со своими российскими партнерами. При этом они идут на подобный шаг не только на собственной территории, но и в других странах, например, в Китае.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США», - заявил источник журналистов.

Среди крупных банков, которые уже разорвали сотрудничество, присутствуют Nurol Bank и Emlak Bank. По имеющимся сведениям, дочерние структуры этих банков, которые действуют в России, по-прежнему продолжают свою работу.

Ранее администрация турецкого президента допустила возможность того, что в скором времени состоится общение двух президентов, России и Турции. По ее утверждению, личная встреча глав государств согласовывается в данный момент.