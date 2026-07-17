Один ребенок — и ставка 6 процентов: почему за семейной ипотекой нужно бежать прямо сейчас
Эксперт Трепольский призвал семьи с одним ребенком поторопиться с ипотекой
Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.ru» призвал семьи с одним ребенком поторопиться с оформлением семейной ипотеки, пока ставка не выросла вдвое. По его словам, до октября 2026 года действует ставка в 6 процентов, а затем ее поднимут до 12 процентов в Москве и Петербурге и до 10 процентов — в регионах. Тем, кто успеет взять кредит до вступления в силу новых правил, удастся зафиксировать текущие условия.
Семьям с двумя детьми эксперт посоветовал не паниковать: для них условия останутся примерно на прежнем уровне, и можно спокойно выбирать квартиру. А семьям с тремя и более детьми, наоборот, разумнее занять выжидательную позицию и дождаться запуска обновленной программы, чтобы оформить кредит под 4 процента и серьезно сэкономить на переплате и ежемесячных платежах.