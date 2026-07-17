Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.ru» призвал семьи с одним ребенком поторопиться с оформлением семейной ипотеки, пока ставка не выросла вдвое. По его словам, до октября 2026 года действует ставка в 6 процентов, а затем ее поднимут до 12 процентов в Москве и Петербурге и до 10 процентов — в регионах. Тем, кто успеет взять кредит до вступления в силу новых правил, удастся зафиксировать текущие условия.