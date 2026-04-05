Один шаг до долговой ямы: какие 3 кредита могут уничтожить финансовое положение

Финансовые специалисты предупреждают о необходимости внимательного подхода к оформлению займов. Доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили объяснила, что существуют категории кредитов, способные привести к серьезным финансовым трудностям, пишет «Прайм» .

По ее оценке, потенциальным заемщикам важно не только оценивать собственные возможности, но и учитывать текущие рыночные условия, а также предложения различных кредитных организаций.

Валютные займы при доходе в рублях

Одним из наиболее рискованных вариантов считаются кредиты, оформленные в иностранной валюте при доходах в рублях. Эксперт подчеркнула, что колебания курсов могут значительно увеличить долговую нагрузку.

Даже при первоначально выгодных условиях такие обязательства способны стать тяжелым бременем из-за нестабильности валютного рынка.

Опасность перекредитования

Отдельное внимание уделяется практике оформления нового займа для погашения уже существующего. По словам специалиста, подобная схема часто приводит к наращиванию задолженности.

В результате заемщик может оказаться в ситуации, когда сумма обязательств растет быстрее, чем возможности их погашения.

Риски микрозаймов без стабильного дохода

Еще одной категорией, которой следует избегать, являются микрозаймы при отсутствии регулярного заработка. Эксперт указала, что такие кредиты, как правило, сопровождаются высокими процентными ставками.

При нестабильном доходе это значительно повышает вероятность просрочек и увеличивает финансовую нагрузку на заемщика.