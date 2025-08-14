Один заем — и точка: в России грядет финансовая революция для заемщиков МФО!

С 2026 года в России хотят ввести ограничение на оформление микрозаймов: граждане не смогут взять микрофинансовых организациях (МФО) более одного займа. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Заемщики, у которых есть непогашенный заем в МФО, не смогут оформить второй. Также будет введен так называемый период охлаждения на три дня, а максимальный уровень переплаты составит до 100% от суммы основного долга (в настоящее время он составляет 130%).

В расчете переплаты учитывается сумма долга, проценты, комиссии, пени и штрафы. На данный момент ограничение действует отдельно для каждого договора с МФО, поэтому при переоформлении займа отсчет обнуляется и проценты начисляют заново, в результате долг может в несколько раз превысить первоначальную сумму, пояснили в пресс-службе ЦБ РФ.

Депутаты Госдумы рассмотрят предложения Банка России в осеннюю сессию.

