На прошедшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что из всех антироссийских санкций отлично сработало лишь ограничение цен на нефть. Тем не менее в течение нескольких дней стоимость отечественной нефти превысило установленный порог. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что в конце прошлого года согласно санкционной политике Россия могла использовать западное судоходство, морское страхование и финансирование лишь в случае продажи нефти стоимостью ниже 60 долларов за баррель.

Добавляется, что нашей стране удалось в отдельных моментах приспособиться к этим ограничениям. А повышение стоимости нефти говорит о том, что Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки.