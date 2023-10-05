Огуречное варенье из Луховиц претендует на звание лучшего туристического сувенира России

«Огуречная столица» из Луховиц стала призером Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Подмосковное предприятие заняло третье место в номинации «Гастрономический сувенир», получив от судей конкурса высокие оценки продукции: варенья, мармелада и зефира из огурцов. Ожидается, что в декабре «Огуречная столица» представит регион на общенациональном финале, где будут представлены сувениры от авторов и производителей со всей России.

Для любителей огуречных лакомств в линейке продуктов есть 5 видов варенья: с лаймом и мятой, яблоком и розмарином, с пряностями и цитрусами, с имбирем и лимоном, с медом. Помимо этого, предприятие также производит мармелад и зефир из огурца, а также конфеты «Огурец в шоколаде».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.