Огурцы в России подорожали до 700 рублей за килограмм

Цены на огурцы в России достигли рекордных отметок: на рынках килограмм популярного овоща теперь стоит от 500 рублей, а в некоторых местах цена перевалила за 700, сообщил телеграм-канал «База».

Продавцы предупреждают: это не предел, стоимость может вырасти еще. Всему виной сразу несколько факторов, и главный из них — аномальный спрос в новогодние праздники.

Как выяснили журналисты, россияне смели с полок практически все запасы. По сравнению с прошлым годом спрос вырос в 2,5 раза. Фермеры оказались не готовы к такому ажиотажу. Хотя новые посадки начались еще в декабре, восстановить оптовые объемы после массовых продаж быстро не получилось.

Одна из производителей откровенно рассказала, что сейчас часть фермеров делает ставку на розницу, чтобы хоть как‑то компенсировать убытки.

Вторая причина — суровая зима. Из-за холода тепловые пушки в теплицах работают практически без остановки. А с учетом подорожания электроэнергии затраты на содержание теплиц взлетели. К этому добавился рост цен на семена, удобрения и средства защиты от вредителей. Все это закладывается в себестоимость, а значит, и в конечную цену для покупателя.

Тем временем ситуацией заинтересовались антимонопольщики. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить крупнейших производителей огурцов, чтобы выяснить, насколько обоснован нынешний скачок цен.