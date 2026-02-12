«Пупырышки» по 500 рублей ликвидируют? ФАС решили взять огуречный рынок в свои руки

Федеральная антимонопольная служба готова вмешаться в ситуацию с резким подорожанием огурцов. Об этом « Известиям » сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас ФАС анализирует поступающую информацию и уже направила запросы крупнейшим производителям овощей закрытого грунта.

В ведомстве подчеркнули: если по результатам проверки будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, служба незамедлительно примет меры реагирования. Основанием для разбирательства стало обращение депутатов Госдумы, которые усомнились в обоснованности стремительного роста цен на эту овощную культуру.

Данные Росстата подтверждают обоснованность беспокойства парламентариев. С 20 декабря по 2 февраля огурцы подорожали на 43%. Причем темпы не снижаются: только за неделю с 3 по 9 февраля цена выросла еще на 5,2%. Таким образом, менее чем за два месяца продукт прибавил в стоимости почти половину от своего первоначального ценника.

Эксперты рынка связывают подорожание с несколькими факторами: сезонностью, удорожанием энергоресурсов для теплиц и традиционным зимним пиком спроса. Однако масштаб роста — почти 50% — вызвал вопросы у законодателей. Именно это побудило их обратиться в ФАС с просьбой проверить, не было ли ценового сговора среди производителей или необоснованного завышения торговых наценок.

В ФАС пока не раскрывают детали полученных от тепличных хозяйств данных и не называют конкретные компании, которым направлены запросы. Ведомство лишь констатирует: информация изучается. Рынок замер в ожидании: если антимонопольщики найдут доказательства нарушений, производителям грозят крупные штрафы и предписания о снижении цен.

Парадокс ситуации в том, что огурцы стали лидером подорожания среди социально значимых овощей, обогнав даже помидоры и болгарский перец. При этом в ведомстве подчеркивают: вмешательство последует только при наличии юридических оснований. Но депутаты уже дали понять — отступать не намерены.

