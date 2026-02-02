«Окно возможностей захлопнулось». Hyundai окончательно отказалась от российского завода

Южнокорейский автогигант Hyundai Motor не реализовал свое право на обратный выкуп бывшего сборочного предприятия в Санкт-Петербурге. Как сообщили РИА Новости в компании, установленный срок для такого решения истек.

«Компания Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России. <...> Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем», — отметили там.

Ранее южнокорейское агентство News1, ссылаясь на свои источники, информировало о том, что переговоры с российской стороной велись, однако к финальной дате — 31 января — соглашение не было достигнуто. Среди ключевых причин отказа от возврата активов издание называло резко возросшую конкуренцию со стороны китайских автопроизводителей, активно занявших нишу на рынке. Примечательно, что на мощностях бывшего завода Hyundai уже налажена сборка автомобилей китайского бренда Jaecoo, принадлежащего корпорации Chery.

Напомним, что в конце 2023 года Hyundai Motor объявила о продаже своего российского автозавода структуре «Арт-Финанс», которая является материнской компанией для «АГР». Сделка была окончательно завершена в начале 2024 года, но контракт предусматривал для корейской стороны опцион на обратный выкуп в течение двухлетнего периода. Российские активы компании, включая ООО «Хендэ Мотор СНГ», продолжают работу в сервисном режиме.

В рамках упомянутой сделки южнокорейский производитель передал 100% акций своего локального производственного юрлица — ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Новому владельцу отошли обе промышленные площадки в Санкт-Петербурге: заводы в Каменке и в Шушарах.

