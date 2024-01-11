Около 12 млрд рублей выделено на соцвыплаты жителям Крыма в этом году

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в наступившем году в бюджете республики предусмотрено около 12 млрд рублей на соцвыплаты гражданам, осуществляемые республиканским министерством труда и соцзащиты. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что почти два миллиарда будет выделено из федерального бюджета и 10 млрд рублей – из бюджета Крыма.

По мнению Аксенова, федеральные средства будут направлены на выплаты по рождению третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет; оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, соцвыплаты безработным и прочие.