Около 12 млрд рублей выделено на соцвыплаты жителям Крыма в этом году

Экономика

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в наступившем году в бюджете республики предусмотрено около 12 млрд рублей на соцвыплаты гражданам, осуществляемые республиканским министерством труда и соцзащиты. Об этом сообщает «Крым 24».

Он добавил, что почти два миллиарда будет выделено из федерального бюджета и 10 млрд рублей – из бюджета Крыма.

По мнению Аксенова, федеральные средства будут направлены на выплаты по рождению третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет; оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, соцвыплаты безработным и прочие.

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