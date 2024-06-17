Около 1,6 тысячи электронных разрешений на деятельность такси выдали в Подмосковье с начала года, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такое разрешение может получить юрлицо, ИП или самозанятый. Подать соответствующую заявку можно на областном сайте госуслуг или в приложении «Добродел».

В случае наличия у заявителя нескольких транспортных средств оформить разрешение потребуется для каждого из них. При этом подать заявку можно один раз, указав в ней все автомобили.

С оформлением разрешения в Подмосковье также может помочь чат-бот Анна.