Около 160 тысяч участков земли проверили в Подмосковье в рамках земельного контроля

Примерно 160 тысяч участков земли были проверены в регионе в рамках земельного контроля с начала года. Об этом говорится в сообщении Министерства имущественных отношений Московской области.

Наибольшее число объектов за указанный период проверили в Раменском, Дмитрове, Серпухове, Шаховской и Ступино.

Из общего числа осмотренных участков на 102 тысячах были выявлены нарушения. Чаще всего они были связаны с использованием земли не по назначению, с самозахватом и отказом ликвидировать борщевик.

В общей сложности на текущий год запланирована проверка 364 тысяч земельных участков. Это на пятьдесят тысяч объектов больше, чем в 2023 году.