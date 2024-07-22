Около 1,7 тысячи человек приняли участие в форуме «Агрополигон» в Домодедово
Фото: [Администрация г.о. Домодедово]
Порядка 1,7 тысячи человек приняли участие в научно-практическом форуме «Агрополигон», который прошел в Домодедово. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Участниками мероприятия стали представители тридцати двух компаний, которые занимаются производством химикатов для аграрной сферы, а также одиннадцати производителей сельхозтехники, двух вузов и десяти научных учреждений.
В рамках форума состоялась выставка, где было представлено более семидесяти единиц сельхозтехники. Кроме того, были презентованы самые современные технологии в аграрной сфере.
Помимо этого, на форуме двум областным предприятиям передали ключи от новой техники, которая была предоставлена в лизинг. В рамках предоставления субсидии за каждую машину из регионального бюджета будет выделено до трех с половиной миллионов рублей на возмещение части затрат.