Около 1,7 тысячи человек приняли участие в форуме «Агрополигон» в Домодедово

Порядка 1,7 тысячи человек приняли участие в научно-практическом форуме «Агрополигон», который прошел в Домодедово. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участниками мероприятия стали представители тридцати двух компаний, которые занимаются производством химикатов для аграрной сферы, а также одиннадцати производителей сельхозтехники, двух вузов и десяти научных учреждений.

В рамках форума состоялась выставка, где было представлено более семидесяти единиц сельхозтехники. Кроме того, были презентованы самые современные технологии в аграрной сфере.

Помимо этого, на форуме двум областным предприятиям передали ключи от новой техники, которая была предоставлена в лизинг. В рамках предоставления субсидии за каждую машину из регионального бюджета будет выделено до трех с половиной миллионов рублей на возмещение части затрат.