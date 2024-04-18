Около 200 проектов в сфере сельского хозяйства реализуют инвесторы в Нижегородской области

Почти 200 проектов в области сельского хозяйства с общим объемом инвестиций примерно 85 млрд рублей могут реализовать инвесторы в Нижегородской области в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал в сфере АПК в регионе увеличивается каждый год. Так, данный показатель в прошлом году более чем на два миллиарда рублей превысил уровень позапрошлого года и составил свыше 24 млрд рублей, а за последние пять лет в сельскохозяйственную сферу привлечено примерно 94 млрд рублей.

Добавляется, что в лидерах по объему инвестиций в основной капитал по итогам минувшего года шесть округов региона.

Уточняется, что за последние три года в Нижегородской области было реализовано 115 инвестиционных проектов с объемом инвестиций около 30 млрд рублей, создано свыше тысячи рабочих мест.