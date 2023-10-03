Около 22 млн тонн составила погрузка на Горьковской магистрали с начала года

Погрузка на Горьковской железной дороге с января по сентябрь текущего года составила почти 22 млн тонн, что более чем на 1% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что погружен более семи миллионов тонн нефти и нефтепродуктов, по два миллиона тонн цемента и леса, также около двух миллионов тонн черных металлов и другое.

Отмечается, что погрузка в прошедшем месяце составила свыше двух миллионов тонн, что более чем на 2% больше уровня аналогичного периода 2022 года.