Около 230 объектов недвижимости за рубль доступно предпринимателям в Подмосковье

Около 230 объектов недвижимости за один рубль доступно предпринимателям в Подмосковье, сообщили в Мининвесте региона. Подобрать подходящий можно на инвестиционной карте области.

В ведомстве отметили, что тридцать четыре объекта доступны в Люберцах. В планах – разместить на карте еще два десятка.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» доступна зарегистрированным в Подмосковье субъектам малого и среднего предпринимательства. Арендовать объект можно на срок до десяти лет, если это помещение, и на срок до пятнадцати лет, если это здание.