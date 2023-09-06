Около 24 тысяч неиспользуемых дачных участков выявили в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме в связи с утверждением в правительстве РФ плана совершенствования законодательства для повышения эффективности использования земель.

По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Владимира Шапкина, решить проблему заброшенных участков важно, прежде всего, в интересах самих СНТ.

«Нужно, чтобы все участки использовались по назначению, ведь благодаря этому регулярно поступают взносы, средства которых идут на благоустройство», - сказал он.

Он также рассказал, что перечень неиспользуемых земельных участков передают в органы местного самоуправления. Затем устанавливаются владельцы земли. Если владелец найден, то сведения об участке вносят в ЕГРН. Если владельца найти не удалось, то участок можно снять с учета. После этого он будет признан бесхозяйным и оформлен в муниципальную собственность.

В регионе уже успешно реализуется программа по вводу неиспользуемой земли в сельхозоборот. В этом году ей были охвачены 386 участков площадью свыше 18,5 тысячи гектаров.