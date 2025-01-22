Около 280 тыс. проездов зафиксировали на обходе Малых Вязем с момента запуска движения

С момента запуска движения на обходе Малых Вязем в Подмосковье на дороге зафиксировали 278 тыс. проездов транспортных средств. Об этом рассказал зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Участок дороги открыли в конце декабря. С вводом объекта был разгружен наиболее узкий участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе. Также улицы Малых Вязем были освобождены от потоков транзитного транспорта.

«Все это вкупе дало хороший импульс развитию не только Московской области, но и всего Центрального региона, так как это существенно улучшило транспортное сообщение», – отметил Хуснуллин.

Участок дороги возвели под контролем ГК «Автодор». По словам руководителя госкомпании Вячеслава Петушенко, в среднем за сутки по нему проезжает порядка 9 тыс. машин.